Ижевчане могут присмотреться к квартирам в новостройках и домам в загородном поселке

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-20T13:17:41+03:00

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24 ноября точно запомнится ижевчанам, которые планируют покупку квартиры: назначена дата финального в этом году тура по новостройкам и загородным поселкам от «Комсомолки»! Автобус с туристами отправится в путь от Дворца Президента в 09:00 в ЖК Panorama plaza, ЖК «Казанский», ЖК «Бавария», ЖК «4 столицы», КП «Белые росы».

Участники тура получат уникальную возможность увидеть «в лицо» свое будущее жилище, а не проект в Интернете, оценить вид из окна, узнать о доме или квартире всю информацию из первых уст и проконсультироваться с кредитными специалистами. Причем абсолютно бесплатно.

У вас еще есть возможность занять место в комфортабельном автобусе и отправиться в финальный тур по новостройкам и загородным поселкам в этом году! Кстати, покупка собственного жилища станет отличным новогодним подарком.

Спешите, количество мест ограничено.

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