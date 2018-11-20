Два жителя Удмуртии вошли в книгу-альбом «Лица России. XXI век»

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-20T13:38:12+03:00

Она рассказывает о молодых людях, которые внесли вклад в развитие национальной общины

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В среду, 21 ноября, в Доме Дружбы народов Ижевска будет презентация книги-альбома «Лица России. XXI век». В этот сборник вошли два жителя Удмуртии – поэт и музыкант Богдан Анфиногенов и исполнительница бесермянских крезей Мария Корепанова.

- Книга-альбом включает в себя фото и журналистские материалы о молодых людях разных национальностей, вносящих вклад в развитие своей национальной общины и страны в целом, - сообщает финно-угорский культурный центр России.

На презентации Богдан Анфиногенов исполнит перед слушателями музыкальный номер и прочитает стихи собственного сочинения. Пройдет Skype-трансляция с участием этнопевицы Марии Корепановой, которая сейчас находится в Таллине.

Когда: 21 ноября, 18.00.

Где: Дом Дружбы народов, Малый зал

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Вход свободный

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