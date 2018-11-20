Мебельный магазин «Сэлдом»в Ижевске приглашает за подарками ко Дню матери

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-20T15:29:47+03:00

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День матери в России - праздник неофициальный, но бесспорно один из самых теплых, нежных и семейных. Подарить внимание, сказать спасибо через небольшой, но приятный подарок самому важному человеку - Маме, в этот день хочет каждый. Подобрать подарок с душой можно в обновленном магазине «Сэлдом» по адресу: Пушкинская, 130.

Зона подарков в новом магазине занимает особое место. По цветовым решениям подобраны разнообразные предметы интерьера, посуда, текстиль. Очаровательные интерьерные фигурки, практичные шкатулки и коробочки для хранения, оригинальные настенные часы станут не только приятным подарком, но и освежат интерьер.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кстати, многие подарки можно посмотреть в интерьерных решениях - это еще одно отличие обновленного магазина «Сэлдом». Теперь мебель и товары для дома в соответствии с последними мировыми трендами можно посмотреть в дизайнерском интерьере.

- Люди зачастую не могут представить, как будет представлена будущая мебель в их квартирах, домах. В нашем магазине мы помогаем покупателям увидеть, возможно, их будущую гостиную, спальню, детскую, - комментирует арт-директор сети магазинов «Сэлдом» Вероника Созонова.

Удобство нового формата магазина уже успели оценить и покупатели.

– Из-за работы у меня не всегда хватает времени ходить по магазинам и искать мебель и предметы интерьера себе домой. Придя сюда, я почти сразу нашла диван и определилась с цветом стен, которые будут у меня в квартире. Это очень удобно, - рассказала ижевчанка Диля Ахмадишина.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Приглашаем вас за подарками и вдохновением на обновление интерьера в магазин «Сэлдом» по адресу: Пушкинская, 130.

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