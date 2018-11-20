Жителю Ижевска грозит до 20 лет заключения за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-20T13:39:32+03:00

Он распространял запрещенные вещества через закладки

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В Ижевске у одного из домов по переулку Инструментальному задержали 27-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, его подозревают в распространении наркотиков.

- При личном досмотре полицейские обнаружили у него свертки с наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения общей массой более 60 граммов, - сообщили в пресс-службе.

Также установили, что он является закладчиком одного из интернет-магазинов. Запрещенные вещества он прятал в специальные тайники на территории Ижевска.

- В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, полицейские обнаружили еще 63 грамма синтетических наркотиков и упаковочный материал, - дополнили в пресс-службе.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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