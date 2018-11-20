Жителям Удмуртии предложат принимать участие в распределении бюджета

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-20T14:07:35+03:00

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Правительство Удмуртии инициирует принятие закона об инициативном (партиципаторном) бюджетировании, которое позволит жителям республики принимать участие в распределении бюджетных средств. По словам вице-премьера Удмуртии Анатолия Строкова, документ могут рассмотреть на декабрьской сессии госсовета, и уже в 2019 году в региональной казне появится порядка 60 млн рублей на реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования.

– У нас очень много инициатив на местах, которые остаются без внимания, и мы, в лице правительства, госсовета, хотели бы слышать мнение жителей Удмуртии и вкладывать деньги в те программы, направления, проекты, которые были бы интересны жителям. У нас в бюджете должна быть часть средств, которая распределялась бы по муниципальным образованиям, поселениям, микрорайонам, именно с учетом мнения жителей, – сообщил вице-премьер.

Предполагается, что жители Удмуртии будут предлагать свои проекты по улучшению двора, коммуникаций или даже участка дороги, а бюджет республики в рамках инициативного бюджетирования на конкурсной основе будет выделять необходимую сумму. Оценивать инициативы будет независимая группа урбанистов.

– Реализовываться проекты будут за счет софинансирования со стороны жителей или грантов. Мы будем рассматривать разные варианты. Если опыт будет успешным, то мы будем развивать эти направления, – добавил Строков.

Пока, по словам Строкова, механизма работы в рамках инициативного бюджетирования нет. Как раз сегодня, 20 ноября, в правительстве Удмуртии проходит семинар, где субъекты РФ поделятся опытом реализации этого проекта. Сейчас в него вовлечено 2/3 регионов России. По словам руководителя Центра инициативного бюджетирования Владимира Вагина, в перспективе с помощью инициативного бюджетирования можно будет решать вопросы не только местного значения, но и реализовывать более масштабные социальные проекты.

Справка «КП»

Инициативное (партиципаторное) бюджетирование – это участие граждан в распределении бюджетных средств муниципалитета. Оно призвано расширить рамки участия населения муниципалитетов в бюджетном процессе путем созыва специальных комиссий, которые занимаются распределением выделенных средств. Речь идет только о тех бюджетных решениях, при которых мнение граждан может быть учтено. По сути, это процесс распределения части бюджетных средств при участии комиссии, состоящей из граждан и представителей муниципалитета.