СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-20T14:55:34+03:00

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Удмуртия стала регионом с высоким уровнем политической и экономической напряженности. Об этом свидетельствуют данные мониторинга самочувствия субъектов, опубликованные комитетом гражданских инициатив. Составители документа описывали ситуацию на июль 2018 года с учетом событий лета и осени.

В частности, на такой вердикт повлияли события, связанные со сменой главы Удмуртии, изменениями в составе администрации и задолженностью в региональном бюджете.

Как пояснили составители документа, рейтинг напряженности не ставит задачу ранжировать «от лучших к худшим» все территориальные единицы, а выявляет круг регионов, которые требуют повышенного внимания.

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