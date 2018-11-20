Рейтинг любви к телевизорам: Ижевск занял 14 строчку, в лидерах – Москва и Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-20T15:00:20+03:00

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Популярный портал «Авито» представил телевизионные рейтинги городов России. В частности, выяснилось, что в Ижевске телевизор доступнее на 33%, и сейчас его средняя цена составляет 8 400 рублей.

- А в рейтинге любви к просмотру телевизора Ижевск занял 14-е место. Лидером стала Москва, за ней расположились Ростов-на-Дону, Пермь, Санкт-Петербург и Красноярск. Меньше всего проводить время перед экраном любят жители Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тольятти и Ульяновска, - сообщили эксперты портала.

При этом по доступности телевизора столица Удмуртии оказалась на третьем месте из 23 городов. Стоимость техники, в среднем, составляет 8 367 рублей. В среднем по стране он стоит 16 004 рубля. Дешевле всего приобрести технику только в Ульяновске и Волгограде. А вот жителям Санкт-Петербурга и Краснодара придется раскошелиться на 39 и 40 тыс. рублей соответственно.

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