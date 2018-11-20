Жители Ижевска сами решат, давать ли имя Александра Солженицына улице

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-20T15:02:39+03:00

Но есть сложности с голосованием

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Администрация Ижевска запустила опрос на официальном сайте о присвоении одной из улиц города имени Александра Солженицына. Напомним, предложение о наименовании поступило в администрацию еще 17 октября от председателя Удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» Елены Максимовой. Предлагали назвать улицу из числа тех, которые только-только появляются в городе, именем лауреата Нобелевской премии.

Опрос жителей о переименовании будет проводиться до 20 декабря 2018 года. Однако, прежде чем отдать свой голос, необходимо подтвердить свою личность с помощью ЕСИА.

- Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и получить пароль можно на Едином портале государственных услуг или на Региональном портале государственных и муниципальных услуг, - сообщили в администрации.