В Ижевске при пожаре погибла 79-летняя женщина

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-20T15:14:25+03:00

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В Ижевске 17 ноября по улице Карла Либкнехта №19 при пожаре погибла 79-летняя хозяйка квартиры. Она плохо передвигалась из-за перенесенного инсульта.

- По предварительным данным, хозяйка использовала одеяло с электроподогревом, шнур питания был подключен через тройник в розетку, где произошло короткое замыкание, причиной которого стал пожар, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По факту возгорания проводится проверка.

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