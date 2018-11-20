«О сложностях и успехах республики»: в Ижевске пройдет экскурсия по выставке, посвященной Александру Волкову

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-20T15:51:24+03:00

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22 ноября в Ижевске пройдет очередная авторская экскурсия по выставке «Под личную ответственность», посвященной Александру Волкову. Проведет ее автор концепции выставки, научный сотрудник Национального музея Удмуртии им. К. Герда Диана Антонова.

– На экскурсии можно будет узнать, чем запомнились последние 25 лет истории Удмуртии и какими событиями республика вошла в ленту событий российского и международного масштаба. О сложностях и успехах республики, о ее потенциале и связи с прошлым, о том, каково это, когда президент – строитель по призванию. Кроме того, можно будет узнать, как появилась идея выставки и как шла подготовка проекта, из первых уст, – отметила Диана.

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Напомним, выставка «Под личную ответственность» открылась в Национальном музее 15 октября. В экспозиции отражена история Удмуртии за последние 25 лет в воспоминаниях Александра Волкова. Гости могут увидеть воссозданный рабочий кабинет первого президента, архивные видеозаписи, интервью, фильмы и документы, которые ранее нигде не выставлялись. Каждый четверг для посетителей выставки проводятся авторские экскурсии от соратников и коллег Александра Волкова.

Когда: 22 ноября (четверг), 18:00

Где: Национальный музей Удмуртии (ул. Коммунаров, 287)

Цена: 120 рублей; для студентов, пенсионеров и школьников – 60 рублей

Билеты в кассах музея (со стороны улицы Наговицына)

12+