«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Я 10 лет спустя»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-20T15:59:33+03:00

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«Комсомолка» решила продлить конкурс «Я 10 лет спустя!» до 18 декабря. Напомним, что фотоконкурс запустили в честь 10-летия сайта «Комсомольская правда»-Ижевск» (izh.kp.ru) (18+): мы решили вспомнить вместе с читателями – каким был их 2008 год.

Для участия в конкурсе вам нужно прислать две фотографии: как вы выглядите сейчас и какой (-им) были 10 лет назад до 2 декабря. Это можно сделать по почте kp@mgcentr.ru, в сообщения нашей группы или самим добавить фото в фотоальбом группы в ВК. В подписи к фото нужно добавить историю своего изменения. С 3 по 17 декабря пройдет голосование на сайте и уже на следующий день, 18 декабря, мы объявим победителя. Даты промежуточных розыгрышей остаются теми же.

Подробные условия конкурса читайте здесь.

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