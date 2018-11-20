В Удмуртии утвердят границы с Пермским краем

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-20T16:42:02+03:00

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В Удмуртии на ближайшей сессии госсовета, 27 ноября, вынесут на утверждение соглашение об описании границ между республикой и Пермским краем, которое подписали главы субъектов 6 ноября.

- Установление линии прохождения общей границы позволит минимизировать регионам количество территориальных и земельных споров, способствует эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулирует поступление инвестиций в местную экономику, - сообщает Кадастровая палата Пермского края.

Отметим, что аналогичный документ рассмотрит Заксобрание соседнего региона 29 ноября.

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