Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в доме на Удмуртской, где был взрыв
В Ижевске в ходе рассмотрения обращения гражданина, поступившего в октябре, проживающего в доме №261 на улице Удмуртская установлено, что администрацией допущены нарушения требований в жилищно-коммунальной сфере и законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Гражданин обратился с вопросом ремонта отмостка дома. Обращение рассмотрело Управление строительства администрации Ижевска, заявителю направлен ответ, который говорит о том, что на ремонт отмостки бюджетных средств нет.
В связи с этим прокуратурой района в адрес Главы Администрации Ижевска внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, Управлением ЖКХ Администрации г.Ижевска организована проверка управляющей компании.
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