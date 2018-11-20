Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в доме на Удмуртской, где был взрыв

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-20T16:45:14+03:00

Были нарушения в части обращения граждан и жилищно-коммунального хозяйства дома

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в ходе рассмотрения обращения гражданина, поступившего в октябре, проживающего в доме №261 на улице Удмуртская установлено, что администрацией допущены нарушения требований в жилищно-коммунальной сфере и законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Гражданин обратился с вопросом ремонта отмостка дома. Обращение рассмотрело Управление строительства администрации Ижевска, заявителю направлен ответ, который говорит о том, что на ремонт отмостки бюджетных средств нет.

В связи с этим прокуратурой района в адрес Главы Администрации Ижевска внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, Управлением ЖКХ Администрации г.Ижевска организована проверка управляющей компании.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке