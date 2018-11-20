2018-11-20T17:00:34+03:00
Политика

В Удмуртии утвердят границы с Пермским краем

Госсовет республики рассмотрит документ 27 ноября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: администрация г.ЧайковскийФото: администрация г.Чайковский
Изменить размер текста:

В Удмуртии на ближайшей сессии госсовета 27 ноября, вынесут на утверждение соглашение об описании границ между республикой и Пермским краем, которое подписали главы субъектов 6 ноября.

- Установление линии прохождения общей границы позволит минимизировать регионам количество территориальных и земельных споров, способствует эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулирует поступление инвестиций в местную экономику, - сообщает Кадастровая палата Пермского края.

Отметим, что аналогичный документ рассмотрит Заксобрание соседнего региона 29 ноября.

К ДУРГИМ НОВОСТЯМ:

Безработных россиян предложили штрафовать за неуплату взносов(подробнее)

Жители Ижевска сами решат, давать ли имя Александра Солженицына улице(подробности)

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24