Почему в Ижевске стало мало автобусов

СЕГОДНЯ 06:06 2018-11-21T06:08:34+03:00

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Последнюю неделю жители Ижевска особенно долго ждали некоторые маршруты автобусов, что вызывало немало недовольства. Как сообщили в пресс-службе ИПОПАТ, это связано с нехваткой водителей и пробками на дорогах. Однако, произошло еще два крупных события в предприятии.

Во-первых, 15 низкопольных автобусов работали во время Вторых Парадельфийских игр, которые закончились 17 ноября (фоторепортаж с игр).

Во-вторых, ижевский перевозчик начал свою работу в Ростове-на-Дону и 25 автобусов временно отправились туда. Они могут и не вернуться, а в столице Удмуртии их заменят на современные автобусы.

Как отмечают в пресс-службе, передача техники не должна была сказаться на ситуации с транспортом в городе, так как изначально в парке предприятия было больше автобусов, чем требуется Ижевску. В часы пик по будням нужно 340 единиц техники, а в парке находятся 358 машин (без учета тех, что передали в Ростов-на-Дону).

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Жители Удмуртии смогут принять участие в распределении бюджетных средств (продолжение).