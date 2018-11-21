2018-11-21T06:08:34+03:00
Общество

Почему в Ижевске стало мало автобусов

В последнее время жители стали замечать, что количество транспорта сократилось
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Последнюю неделю жители Ижевска особенно долго ждали некоторые маршруты автобусов, что вызывало немало недовольства. Как сообщили в пресс-службе ИПОПАТ, это связано с нехваткой водителей и пробками на дорогах. Однако, произошло еще два крупных события в предприятии.

Во-первых, 15 низкопольных автобусов работали во время Вторых Парадельфийских игр, которые закончились 17 ноября (фоторепортаж с игр).

Во-вторых, ижевский перевозчик начал свою работу в Ростове-на-Дону и 25 автобусов временно отправились туда. Они могут и не вернуться, а в столице Удмуртии их заменят на современные автобусы.

Как отмечают в пресс-службе, передача техники не должна была сказаться на ситуации с транспортом в городе, так как изначально в парке предприятия было больше автобусов, чем требуется Ижевску. В часы пик по будням нужно 340 единиц техники, а в парке находятся 358 машин (без учета тех, что передали в Ростов-на-Дону).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Жители Удмуртии смогут принять участие в распределении бюджетных средств (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ижевчане могут присмотреться к квартирам в новостройках и домам в загородном поселке
В Ижевске до нового года закрыли детский сад
Уроженка Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года»
В Ижевске следователи рассказали детям о патриотическом воспитании
Незрячий житель Ижевска может лишиться пенсии из-за того, что не может поставить подпись
Фоторепортаж: Пруд в Ижевске превратился в каток
В Удмуртии утвердят границы с Пермским краем
Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в доме на Удмуртской, где был взрыв
В Удмуртии утвердят границы с Пермским краем
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Я 10 лет спустя»
«О сложностях и успехах республики»: в Ижевске пройдет экскурсия по выставке, посвященной Александру Волкову
В Ижевске при пожаре погибла 79-летняя женщина
Жители Ижевска сами решат, давать ли имя Александра Солженицына улице
Рейтинг любви к телевизорам: Ижевск занял 14 строчку, в лидерах – Москва и Ростов-на-Дону
Жителю Ижевска, который устроил стрельбу в магазине, вынесли приговор
Удмуртия стала регионом с высоким уровнем политической и экономической напряженности