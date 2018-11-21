Незрячий житель Ижевска может лишиться пенсии из-за того, что не может поставить подпись

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-21T07:21:13+03:00

Он может сделать факсимиле, но для этого должен поставить собственноручную подпись

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В необычной ситуации оказался незрячий пенсионер из Ижевска Владимир Коковин. Дело в том, что мужчина не видит с рождения и, чтобы получать пенсию, он должен поставить собственноручную подпись.

Как он рассказал порталу «360», раньше для этого он пользовался специальным штампом со своим ФИО, но несколько лет назад произошли изменения в законодательстве и теперь нужно изготовить факсимиле. А для этого Владимир Коковин должен лично расписаться у нотариуса.

- Затем по этому образцу изготовят факсимиле. Но я обычных букв не знаю, потому как незрячий с рождения. Я учился по азбуке для слепых, - рассказал Владимир Коковин.

Пока пенсию за него получает жена, она тоже инвалид по зрению, но знает алфавит, так как родилась зрячей.

- Сделал доверенность на нее. Но она тоже уже в возрасте, мало ли какая ситуация — и что я буду делать?, - говорит пенсионер.

Из-за этого казуса, мужчина не может и участвовать в выборах. Он добавил, что, получается, из-за отсутствия подписи его как будто и нет.

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