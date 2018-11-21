2018-11-21T07:26:15+03:00
Общество

В Ижевске следователи рассказали детям о патриотическом воспитании

И почему важно уже в юном возрасте осознавать всю серьезность правонарушений
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено следственным отделомФото: предоставлено следственным отделом
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Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Именно в этот день сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Ижевска СУ СК России по Удмуртии провели встречи с учащимися школы №85 и воспитанниками МКУ «Ижевский детский дом». Дело в том, что большинство взрослых понимают, какие последствия принесет то или иное его действие, руководствуясь при этом гражданским долгом и правилами морали. А вот подростки зачастую не в состоянии адекватно оценивать не только себя, но и свои поступки. Как рассказали в следственном отделе, зачастую дети не осознают всю серьезность преступлений и считают незаконные действия чем-то вроде опасной и захватывающей игры.

Фото: предоставлено следственным отделом

Фото: предоставлено следственным отделом

Поэтому на встрече школьникам напомнили не только об их правах, но и провели профилактику преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, внесли вклад в решение важнейшей государственной задачи по воспитанию патриотизма. Как рассказывал руководитель СУ СК России по Удмуртии Владимир Никешкин, комитет уделяет особое внимание работе по воспитанию высокой нравственности и духовности молодого поколения.

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