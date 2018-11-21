В Ижевске до нового года закрыли детский сад

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-21T08:27:03+03:00

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В Ижевске временно закроют детский сад №9 по улице Красногеройская 25. Приказ об этом официально был опубликован на официальном сайте администрации Ижевска. Дело в том, что здание детского сада было построено в 1938 году и там требуется ремонт крыши.

В марте родители начали жаловаться на то, что крыша протекает. Летом объявили о том, что на ремонт крыши выделили 5 миллионов рублей.

Контроль за исполнением возложен на и.о. начальника управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска.

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