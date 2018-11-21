В Удмуртии и в Ижевске будут снегопады

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-21T10:48:02+03:00

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На территории Удмуртии и в Ижевске 21 ноября, в среду, ожидаются снегопады. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем температура -2...-4 градуса, местами умеренный снег, ночью -4...-6 градусов, небольшая метель.

22 ноября, в четверг, также снег, днем температура -7…-6 градусов, ночью -8…-6 градусов, небольшой снег.

Удмуртский гидрометцентр предупреждает! На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости в осадках. Водители, будьте аккуратны!

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