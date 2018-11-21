2018-11-21T10:45:40+03:00
Общество

В Удмуртии зарегистрировано шестое коллекторское агентство

За 10 месяцев поступило 20 жалоб на огромное количество звонков от коллекторов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии зарегистрировали шестое коллекторское агентство, название компании – «21 век». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- За 10 месяцев этого года поступило 20 жалоб от жителей об участившихся звонках от коллекторов. 24 жалобы на осуществление контактов с третьими лицами, либо не имеющих задолженность вообще. В 32 обращениях - на оказание психологического давления, - сообщает пресс-служба.

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- Пишут коллекторы – просят, чтобы моя экс-коллега вернула долг. Откуда у них мои контакты и какое отношение я имею к долгам малознакомых мне людей? Что мне теперь делать, чтобы мне больше не писали?

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