Всю недвижимость в Удмуртии оценили в 2,7 трлн рублей
В Удмуртии кадастровая палата подсчитала общую стоимость недвижимого имущества: сумма составила более 2,7 трлн рублей.
Наибольшей стоимостью обладают здания - их насчитывается 394 тысячи. В сумме они стоят около 1,3 трлн рублей. Далее помещения (части жилых домов, квартиры, комнаты) стоимость - более 788 млрд. Земельные участкина территории республики составили 479 млрд. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».
При этом стоимость недвижимого имущества в России составляет 670 трлн рублей.
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