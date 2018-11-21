2018-11-21T10:44:23+03:00
Общество

Всю недвижимость в Удмуртии оценили в 2,7 трлн рублей

А в России учтенная недвижимость составляет 670 трлн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии кадастровая палата подсчитала общую стоимость недвижимого имущества: сумма составила более 2,7 трлн рублей.

Наибольшей стоимостью обладают здания - их насчитывается 394 тысячи. В сумме они стоят около 1,3 трлн рублей. Далее помещения (части жилых домов, квартиры, комнаты) стоимость - более 788 млрд. Земельные участкина территории республики составили 479 млрд. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

При этом стоимость недвижимого имущества в России составляет 670 трлн рублей.

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