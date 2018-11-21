В Удмуртии семейная пара украла металлический гараж

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-21T10:43:05+03:00

Они его решили сдать

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В Воткинске задержали 39-летнего мужчину и 38-летнюю женщину за кражу гаража. Оказалось, что они были ранее судимы.

- Пара нигде не работает и занимается сбором металлоломом. В ноябре они распилили металлический гараж по улице Школьная и по частям вывезли его на грузовом такси, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». Им предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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