В Ижевске стартовали продажи авто на условиях 2016 года с выгодой до 800 000 р.

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-21T10:46:57+03:00

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Задумывались о приобретении нового авто? Даже если нет, то, пожалуй, стоит задуматься. Уже сегодня один из крупнейших автодилеров Ижевска запускает спецпрограмму покупки авто на условиях 2016 года.

Условия будут даже выгоднее, чем госпрограммы.

Вас ждет авто с “японскими корнями”, которое сочетает в себе не только традиционную надежность, современные технологии, но и оптимальное соотношение “цена-качество”.

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Автомобили MITSUBISHI прямо сейчас доступны с максимальной выгодой до 800 000 рублей. Предложение будет действовать только до 25 ноября, а на ограниченное кол-во авто возможно получить бонусом специальный “Зимний пакет” и увеличенную скидку по трейд-ин.

Вы можете выбрать свой MITSUBISHI: бестселлер – семейный кроссовер Outlander, рамный внедорожник Pajero Sport, универсальный пикап L200, городской компактный кроссовер ASX или принципиальной новый Eclipse Cross.

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Пройдите тест-драйв и заберите МИТСУБИШИ с выгодой до 800 000 руб.!

Вы можете оставить заявку на автомобиль или тест–драйв на сайте:

www.гарант-митсубиши.рф/

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Уточите все подробности по телефону:

(3412) 90-89-89.

Ждем Вас в автосалоне Гарант-Моторс

Адрес: г. Ижевск, ул.К.Маркса, 55а

*все условия предоставления выгоды уточняйте у менеджеров автосалона.

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