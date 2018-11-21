В ближайшие несколько лет в Удмуртии откроется 7 межрайонных диагностических онкоцентров

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-21T12:50:32+03:00

Это произойдет в 2021-2022 году

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В Удмуртии за ближайшие несколько лет откроется семь диагностических онкоцетров. Работать они будут при районных больницах.

- За 9 месяцев этого года в республике от рака скончалось больше двух тысяч человек и главной задачей врачей является выявление болезни на ранних стадиях, когда ее еще можно вылечить, - сообщил главный онколог Удмуртии Никита Свирин.

Центры планируется открыть в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Уве, Можге, Игре и Глазове. Они будут заниматься обследованием населения и диагностикой новообразований.

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