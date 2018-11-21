В Ижевске произошло ДТП на трамвайных путях

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-21T12:51:56+03:00

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В среду, 21 ноября, произошла авария в центре Ижевска. На перекрестке улиц Советская и Карла Маркса на трамвайных путях столкнулись иномарка и «Жигули». Движение трамваев заморозили на 30 минут. Об этом сообщила газета «Известия Удмуртской Республики»

В «Жигулях» находилась женщина, которую везли в больницу. В итоге ее увезли на «скорой».

Детали ДТП выясняются.

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