В Ижевске произошло ДТП на трамвайных путях
Детали ДТП выясняются
Фото: vk.com/izhevskgdegaistoyat
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В среду, 21 ноября, произошла авария в центре Ижевска. На перекрестке улиц Советская и Карла Маркса на трамвайных путях столкнулись иномарка и «Жигули». Движение трамваев заморозили на 30 минут. Об этом сообщила газета «Известия Удмуртской Республики»
В «Жигулях» находилась женщина, которую везли в больницу. В итоге ее увезли на «скорой».
Детали ДТП выясняются.
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