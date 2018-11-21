В Удмуртии 23-летнего молодого человека обвиняют в спаивании подростков
В Увинском районе Удмуртии обвиняют 23-летнего молодого человека в спаивании подростков.
- Полицейские выяснили, что он угостил алкоголем 14-летнюю школьницу, после чего она попала в больницу. Также выяснилось, что школьница не единственная, кого молодой человек угощал, он не один раз вовлекал подростков в совместное распитие алкоголя, - сообщает МВД России по Удмуртии.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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