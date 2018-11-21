В Удмуртии две женщины обманули пенсионерку, украв у нее 300 тысяч рублей
В Удмуртии 86-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже. Две женщины забрали 300 тысяч рублей.
- Она рассказала, что вечером в ее квартиру пришли две женщины и сообщили, что на пенсионерку наложена порча, и чтобы ее снять, нужно собрать все деньги в квартире, завернуть в простыню и отдать им. Женщины обещали наутро вернуть все деньги, но, не дождавшись утром денег, пенсионерка обратилась в полицию, - сообщает МВД России по Удмуртии.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. За данное преступление грозит до 5 лет лишения свободы.
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