В Удмуртии две женщины обманули пенсионерку, украв у нее 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-21T12:56:29+03:00

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В Удмуртии 86-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже. Две женщины забрали 300 тысяч рублей.

- Она рассказала, что вечером в ее квартиру пришли две женщины и сообщили, что на пенсионерку наложена порча, и чтобы ее снять, нужно собрать все деньги в квартире, завернуть в простыню и отдать им. Женщины обещали наутро вернуть все деньги, но, не дождавшись утром денег, пенсионерка обратилась в полицию, - сообщает МВД России по Удмуртии.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. За данное преступление грозит до 5 лет лишения свободы.

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