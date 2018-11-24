Жителям Удмуртии ответят на вопросы о новых тарифах за мусор
С 1 января 2019 года в Удмуртии начинает работать новая система обращения с отходами. Теперь нести ответственность за грамотное выстраивание логистического процесса накопления, транспортировки, перегрузки, сортировки, переработки и захоронения ТКО будут региональные операторы. В 2018 году их выбрали во всех регионах России. Стало известно, что с появлением регионального оператора плата за вывоз мусора изменится. Это вызвало много вопросов у жителей республики.
Разъяснить детали нового законодательства горожанам смогут по горячей телефонной линии. Операторы расскажут о технологии заключения договоров, организации процесса и графиков вывоза мусора в населенных пунктах, платы за новую коммунальную услугу. Задать интересующий вопрос может любой житель региона, позвонив по телефону: 8 (800) 234 89 86. Горячая линия работает каждый будний день с 8.00 до 17.00.
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