2018-11-24T09:28:39+03:00
Общество

Жителям Удмуртии ответят на вопросы о новых тарифах за мусор

В Ижевске начала работу горячая линия о переходе на новую систему обращения с отходами
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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С 1 января 2019 года в Удмуртии начинает работать новая система обращения с отходами. Теперь нести ответственность за грамотное выстраивание логистического процесса накопления, транспортировки, перегрузки, сортировки, переработки и захоронения ТКО будут региональные операторы. В 2018 году их выбрали во всех регионах России. Стало известно, что с появлением регионального оператора плата за вывоз мусора изменится. Это вызвало много вопросов у жителей республики.

Разъяснить детали нового законодательства горожанам смогут по горячей телефонной линии. Операторы расскажут о технологии заключения договоров, организации процесса и графиков вывоза мусора в населенных пунктах, платы за новую коммунальную услугу. Задать интересующий вопрос может любой житель региона, позвонив по телефону: 8 (800) 234 89 86. Горячая линия работает каждый будний день с 8.00 до 17.00.

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