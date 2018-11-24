24 ноября жители Удмуртии отправились в поликлиники

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-24T10:29:01+03:00

Сегодня в республике проходит Единый день диспансеризации

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24 ноября в поликлиники Ижевска объявили Единым днем диспансеризации. Сегодня повсеместно работают смотровой, процедурный, флюорографический кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и функциональной диагностики, кабинеты офтальмологов, терапевтов, а также лаборатории. Цель диспансеризации в выходной день - повышение доступности профилактической медицинской помощи.

Бесплатному медицинскому обследованию в 2018 году подлежат граждане России следующих годов рождения: 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. Дополнительно диспансеризацию 1 раз в 2 года для раннего выявления злокачественных заболеваний молочной железы могут пройти женщины, рожденные в 1948, 1950, 1954, 1956, 1960, 1962, 1966, 1968 годах. Также для раннего выявления рака кишечника обратиться к врачам могут женщины и мужчины, рожденные в 1945, 1947, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1965, 1969 годах.

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. Именно эти заболевания в 75% случаев являются причинами инвалидности и смертности населения России. В Удмуртии на сегодняшний день процедуру диспансеризации прошли 82% населения, это больше 202 тысяч человек.

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