2018-11-24T11:33:59+03:00
Общество

Флешмоб по математике для взрослых пройдет в Удмуртии

24 ноября все желающие проверят на прочность свои школьные знания
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: mathcat.infoФото: mathcat.info
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Межрегиональный образовательный флешмоб по математике для взрослых (MathCat) пройдет в Удмуртии. Организаторы говорят: это отличный способ выяснить, что осталось в голове от школьных или университетских знаний. В рамках проекта любой желающий бесплатно сможет проверить свои математические знания в игровом виде.

Флешмоб будет проходить в письменной форме. Участники соберутся в учебных аудиториях и решат математические задачи. Предусмотрены вопросы четырех уровней: от самого легкого до повышенного уровня сложности. Оценив свои способности, участник выберет один из них. Способ решения и ответ заносятся в бланк. На решение набора задач отводится 1,5 астрономических часа.

- Мы придумали MathCat для того, чтобы придать популярность математическим знаниям среди молодежи и, в первую очередь, среди взрослых людей. Математика, инженерия, логика – все это стройность мысли, а затем – и действия, которых порой не хватает в окружающем мире, - говорит председатель оргкомитета флешмоба MathCat Дмитрий Коннычев.

В этом году флешмоб пройдет в 73 регионах России. Всего в нем примут участие больше 17500 человек. В Ижевске вспоминать школьную программу будут в Республиканском лицее-интернате, Школе №97 и Удмуртском государственном университете.

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