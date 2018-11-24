2018-11-24T12:28:16+03:00
Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Глазовском районе Удмуртии

Жителям больше не придется получать медицинскую помощь в деревянном здании с печным отоплением
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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В деревне Коротаево Глазовского района открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Селяне с нетерпением ждали этого события. Раньше первичную медицинскую помощь жители деревни получали в приспособленной деревянной постройке с печным отоплением.

В новом здании есть все для оказания квалифицированного лечения, здесь может проводиться имуннопрофилактика и профилактические осмотры. В просторном помещении предусмотрены кабинет фельдшера, процедурная, удобное место для ожидания. В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое современное оборудование: экспресс-анализатор уровня холестерина в крови, дефибриллятор, электрокардиограф одно-трехканальный и не только. Всего на строительство ФАПа направлено порядка 4,6 млн рублей из бюджета республики.

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