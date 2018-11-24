2018-11-24T14:31:38+03:00
Общество

Всемирный день удмуртского языка отметят в Ижевске

27 ноября в городе пройдут развлекательные мероприятия
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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27 ноября в Ижевске отметят Всемирный день удмуртского языка. Именно в это время в 2001 году был принят Закон о государственных языках УР, когда удмуртский язык приобрел статус государственного.

Отмечать этот праздник ежегодно предложили активисты ассоциации «Удмурт Кенеш», проживающие в Москве. Решение приняли на Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Первого Всероссийского съезда удмуртского народа, которая проходила в мае этого года в Елабуге.

Отмечать День удмуртского языка планируют культурно. В Музее-квартире им. Г.Д. Красильникова покажут бесплатные экскурсии на удмуртском языке, в Национальном музее проведут открытую репетицию премьерного спектакля «Васьлей» для студентов вузов, а в Национальной библиотеке организуют выставку редких удмуртских книг. Не забудут и про детей. В Национальной гимназии им. К.Герда будут смотреть удмуртские мультфильмы, слушать национальные детские песни и любоваться выступлением ансамбля «Шулдыр ыт».

О празднике не забудут и земляки, проживающие за пределами Удмуртии. В этот день в московской библиотеке будут читать удмуртскую поэзию, а в венгерском городе Сегед пройдет литературно-музыкальный вечер на удмуртском языке с участием студентов и преподавателей из Удмуртии и Венгрии.

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