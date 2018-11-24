Грузовик столкнулся с «Газелью» на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-24T15:22:01+03:00

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22 ноября, в четверг, около 9 часов, произошло ДТП с участием крупногабаритных машин. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель грузового автомобиля «МАН» - 62-летний мужчина выезжал с прилегающей территории и столкнулся с автобусом «Газель-Некст» под управлением 59-летнего мужчины. Инцидент случился на 163 километре автомобильной дороги «Подъезд к г. Пермь от автомобильной дороги М-7 Волга» Завьяловского района. В результате ДТП получила травмы пассажир автобуса – 48-летняя женщина.

Инспекторы Госавтоинспекции напоминают: при выезде с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней. А при съезде с главной дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

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