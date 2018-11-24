Жителей Удмуртии просят оплатить налоги до 3 декабря
3 декабря — последний день, когда нужно заплатить налоги. Об этом напоминают жителям республики в Министерстве информатизации и связи. Специалисты говорят: подвох может возникнуть у пользователей портала госуслуг. Пока не наступил срок уплаты налога, начисленные суммы не отображаются на страничке, так как не считаются задолженностью.
Какие налоги нужно заплатить?
- на имущество физических лиц
- земельный
- транспортный
Какое именно имущество облагается налогом?
- жилые дома
- квартиры
- комнаты
- дачи
- гаражи и машино-места
- другие объекты капитального строительства
Как узнать сумму налога к уплате?
Все налоги указаны в уведомлении. Их начисляет налоговая инспекция. Она сама определяет налоговую базу, учитывает вычеты и льготы. Если у налогоплательщика есть и квартира, и машина, и участок земли, то все три налога будут указаны в одном уведомлении. Заплатить их можно одной суммой сразу или отдельно каждый налог.
Где взять налоговое уведомление?
Налоговые уведомления отправляют заказными письмами по почте или в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Если есть личный кабинет налогоплательщика, уведомление придет только туда, по почте его уже не отправят. Чтобы получить документ на бумаге, нужно сходить в налоговую инспекцию и написать заявление.
Всем налогоплательщикам, которым начислены имущественные налоги, уведомления уже пришли. Если не получали ничего по почте, проверьте личный кабинет. Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности платить налоги. В случае неуплаты судебные приставы спишут задолженности со счета в банке.
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