2018-11-24T16:11:26+03:00
Общество

Жителей Удмуртии просят оплатить налоги до 3 декабря

В случае неуплаты приставы спишут задолженности со счета в банке
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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3 декабря — последний день, когда нужно заплатить налоги. Об этом напоминают жителям республики в Министерстве информатизации и связи. Специалисты говорят: подвох может возникнуть у пользователей портала госуслуг. Пока не наступил срок уплаты налога, начисленные суммы не отображаются на страничке, так как не считаются задолженностью.

Какие налоги нужно заплатить?

- на имущество физических лиц

- земельный

- транспортный

Какое именно имущество облагается налогом?

- жилые дома

- квартиры

- комнаты

- дачи

- гаражи и машино-места

- другие объекты капитального строительства

Как узнать сумму налога к уплате?

Все налоги указаны в уведомлении. Их начисляет налоговая инспекция. Она сама определяет налоговую базу, учитывает вычеты и льготы. Если у налогоплательщика есть и квартира, и машина, и участок земли, то все три налога будут указаны в одном уведомлении. Заплатить их можно одной суммой сразу или отдельно каждый налог.

Где взять налоговое уведомление?

Налоговые уведомления отправляют заказными письмами по почте или в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Если есть личный кабинет налогоплательщика, уведомление придет только туда, по почте его уже не отправят. Чтобы получить документ на бумаге, нужно сходить в налоговую инспекцию и написать заявление.

Всем налогоплательщикам, которым начислены имущественные налоги, уведомления уже пришли. Если не получали ничего по почте, проверьте личный кабинет. Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности платить налоги. В случае неуплаты судебные приставы спишут задолженности со счета в банке.

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