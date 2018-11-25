2018-11-25T09:17:23+03:00
Общество

В Ижевске покажут уникальную технику и документы спецназа

Во время открытия выставки выступят первые лица правоохранительных органов республики
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 29 ноября, в музее имени Михаила Калашникова в Ижевске откроется выставка, посвященная формированиям специального назначения. Представят именные личные вещи ветеранов спецназа Удмуртии, расскажут про службу и покажут документы, по которым можно узнать историю формирования спецназа в республике.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе музея, гости смогут увидеть технику, которая обычно скрыта от простых жителей. Например, ранец спецподразделения Росгвардии ОМОН.

На открытии выступят представители УФСИН России по Удмуртии, республиканского МВД и Росгвардии, приглашено руководство Управления ФСБ по региону. Кинологи проведут показательные выступления.

Когда: открытие 29 ноября (16.00). Выставка будет работать три месяца.

Где: г. Ижевск, улица Бородина, 19, музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова

Стоимость: в день открытия – бесплатно, далее – по стандартному прейскуранту.

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