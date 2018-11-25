2018-11-25T09:49:44+03:00
Общество

«Когда ты станешь большим-3»: Режиссер из Удмуртии и Денис Клявер ко дню матери выпустили очередную версию популярного хита

На этот раз повествование идет от лица звездных матерей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В воскресенье, 25 ноября, экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер выпустил третью версию своей знаменитой песни «Когда ты станешь большим» (0+). Он посвящен матерям. Денис Клявер написал музыку и слова песни, а со съемками ему помог уроженец Удмуртии, сценарист и режиссер Рамиль Касимов.

На этот раз в съемках приняли участие звездные мамы – Лолита Милявская, Анита Цой, Наташа Королева, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Елена Воробей, Екатерина Шпица, Эвелина Блёданс, Тамара Гвердцители, Юлия Барановская, Анастасия Заворотнюк и многие другие.

Напомним, что первый видеоролик вышел в свет в начале сентября и за это время набрал почти 5,5 миллиона просмотров. Затем, вышел клип «Когда ты станешь большим REMIX» (0+).

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Dенис Клявер Когда ты станешь большим. Мамы. (Премьера клипа, 2018).Денис Клявер поздравил женщин с Днём матери, выпустив женскую версию клипа на песню Когда ты станешь большим . В начале осени Денис Клявер выпустил клип Когда ты станешь большим . Видео мгновенно нашло отклик в сердцах зрителей, набрав миллионы просмотров и получив сотни одобрительных отзывов. Единственный вопрос, который задавали зрители и друзья артиста: Почему в клипе приняли участие только отцы с детьми, а как же мамы? . Именно поэтому Денис решил сделать продолжение громкой истории, но уже в женской версии, представив клип в День матери. Мне бы очень хотелось, чтобы это видео стало неким напоминанием всем о том, что наши мамы заслуживают внимания каждый день в году, а сегодняшний праздник- это лишний повод сказать им о том, как сильно мы их любим и ценим! . 16 декабря - Москва - Vegas City Hall - сольный концерт Дениса Клявера - Шоу "Начнём Сначала" Билеты: https://vegas-hall.ru/afisha/denis-klyaver/

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