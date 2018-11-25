«Когда ты станешь большим-3»: Режиссер из Удмуртии и Денис Клявер ко дню матери выпустили очередную версию популярного хита

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-25T09:49:44+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер выпустил третью версию своей знаменитой песни «Когда ты станешь большим» (0+). Он посвящен матерям. Денис Клявер написал музыку и слова песни, а со съемками ему помог уроженец Удмуртии, сценарист и режиссер Рамиль Касимов.

На этот раз в съемках приняли участие звездные мамы – Лолита Милявская, Анита Цой, Наташа Королева, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Елена Воробей, Екатерина Шпица, Эвелина Блёданс, Тамара Гвердцители, Юлия Барановская, Анастасия Заворотнюк и многие другие.

Напомним, что первый видеоролик вышел в свет в начале сентября и за это время набрал почти 5,5 миллиона просмотров. Затем, вышел клип «Когда ты станешь большим REMIX» (0+).

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