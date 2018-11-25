Людям чудом удалось выжить в ДТП на дороге Ижевск-Нылга

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-25T11:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 ноября, на дороге Ижевск-Нылга произошло ДТП с несколькими легковыми автомобилями и трактором, груженным бревнами. Как рассказывают очевидцы в группе ИГГС, автомобиль Равон Джентра врезался в трактор, и половина бревен проткнули насквозь салон.

Фото: ИГГС/Фраклин Дель-Торо

Как стало известно, еще одна легковая машина была в кювете, в нескольких метрах от места аварии был Фольксваген Мультивен, у которого сильно пострадал кузов. Людям чудом удалось выжить в этой аварии.

- Там участок дороги очень скользкий! Я оттормаживал за 100 метров до ДТП, а машина скользит шипами, еле сбросил скорость, - рассказывают очевидцы.

На данный момент точно неизвестны обстоятельства аварии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске покажут уникальную технику и документы спецназа (продолжение).