В Ижевске мужчина пытался скрыть, что его избил молотком коллега
В одну из больниц Ижевска обратился 33-летний житель. У него были серьезные травмы ног. Врачам он рассказал, что получил травмы из-за падения на рабочем месте. Эту информацию передали в полицию.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перед получением травм потерпевший распивал спиртные напитки с 21-летним коллегой. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек нанес удар молотком потерпевшему, - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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