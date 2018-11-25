В Ижевске мужчина пытался скрыть, что его избил молотком коллега

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-25T15:08:47+03:00

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В одну из больниц Ижевска обратился 33-летний житель. У него были серьезные травмы ног. Врачам он рассказал, что получил травмы из-за падения на рабочем месте. Эту информацию передали в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перед получением травм потерпевший распивал спиртные напитки с 21-летним коллегой. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек нанес удар молотком потерпевшему, - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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