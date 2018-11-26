В Ижевске Фан-зону закрыли до середины декабря

СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-26T06:05:57+03:00

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В пятницу, 23 ноября закрыли Фан-зону в парке им. Кирова для подготовки к зимнему сезону. Торжественное открытие состоится 15 декабря. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте «Парки Ижевска».

- Наша команда входит в активную стадию подготовки к зиме. Мы готовим для всех жителей нашего города много сюрпризов, о которых расскажем очень-очень скоро, - отметило руководство.

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