В Ижевске Фан-зону закрыли до середины декабря
В пятницу, 23 ноября закрыли Фан-зону в парке им. Кирова для подготовки к зимнему сезону. Торжественное открытие состоится 15 декабря. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте «Парки Ижевска».
- Наша команда входит в активную стадию подготовки к зиме. Мы готовим для всех жителей нашего города много сюрпризов, о которых расскажем очень-очень скоро, - отметило руководство.
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