2018-11-26T07:17:11+03:00
Общество

В Ижевске последняя квартира Михаила Калашникова может стать музеем

Об этом мечтает его дочь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 23 ноября дочь Михаила Калашникова рассказала о том, что мечтает, что когда-нибудь квартира отца станет музеем. Об этом она сообщила после заседания оргкомитета

-Сохранилась квартира его, собственно, в том виде, в котором она была при нем, и он, собственно, ушел из этой квартиры в свой последний путь в больницу, и потом уже больше не вернулся. Нам кажется это очень важным сохранить, нам кажется, что это может быть это когда-нибудь станет музеем-квартирой, сообщила Елена Калашникова.

На оргкомитете обсудили план мероприятий празднования 100-летия великого оружейника.

- Предварительный план утвержден, бюджете составит около 200 млн рублей. Есть проекты с новыми объектами – так Концерн Калашников совместно с Правительством УР предварительно к сентябрю уже запустит технопарк имени М.Т. Калашникова для детей и подростков. Мы выделили средства для ремонта и реконструкции музейного комплекса, Центральной площади. Для нас важно, чтобы мероприятия, которые мы планируем в год столетия, главной целью своей носили максимальное вовлечение людей в это событие. Старт пока намечен на февраль, - сообщил Александр Бречалов.

Также не так давно на доме Михаила Калашникова установили мемориальную доску(подробнее).

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