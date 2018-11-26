Вокалистка из Удмуртии Александра Муканова примет участие в конкурсе «Новая Звезда»

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-26T07:58:35+03:00

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Александра Муканова из Удмуртии представит республику на вокальном конкурсе «Новая Звезда». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Удмуртии.

Четвертый сезон конкурса «Новая Звезда» пройдет на канале «Звезда» - это музыкальное состязание 85 самых сильных исполнителей. Целью проекта является выявить талантливых вокалистов из разных частей России.

Посмотреть первый этап можно будет с 23 по 30 декабря 2018 года, полуфинал и финал со 2 по 4 января 2019 года.

Победителей будут выбирать не только жюри, но и телезрители.

Напомним, что Александра Муканова была участницей шоу «Голос Казахстана». А также попала в финал международного проекта KFC Battle

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