В Ижевске умер детский врач-хирург Лютин Виктор Николаевич
В воскресенье, 25 ноября ушел из жизни детский врач-хирург Лютин Виктор Николаевич, ему было 63 года.
Виктор Николаевич более 17 лет возглавлял Детскую клиническую больницу №2 (Республиканская детская больница), является заслуженным работником здравоохранения Удмуртии, лауреатом Государственной премии Удмуртии по науке, и врачом высшей категории. Стаж работы Виктора Николаевича в здравоохранении более 38 лет. С 2006 года он был директором частной клиники «Юнимед».
Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича.
Также, Виктор Николаевич участвовал в конкурсе «Клиника года 2017»
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