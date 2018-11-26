2018-11-26T09:52:45+03:00
Общество

В Ижевске умер детский врач-хирург Лютин Виктор Николаевич

Его стаж работы в здравоохранении более 38 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В воскресенье, 25 ноября ушел из жизни детский врач-хирург Лютин Виктор Николаевич, ему было 63 года.

Виктор Николаевич более 17 лет возглавлял Детскую клиническую больницу №2 (Республиканская детская больница), является заслуженным работником здравоохранения Удмуртии, лауреатом Государственной премии Удмуртии по науке, и врачом высшей категории. Стаж работы Виктора Николаевича в здравоохранении более 38 лет. С 2006 года он был директором частной клиники «Юнимед».

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича.

Также, Виктор Николаевич участвовал в конкурсе «Клиника года 2017»

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