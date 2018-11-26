2018-11-26T09:44:56+03:00
Общество

Рейтинг самых «трезвых» регионов России: Удмуртия в конце списка

Чечня возглавила рейтинг
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Удмуртия оказалась практически в конце рейтинга самых «трезвых» регионов страны. Такие данные приводит федеральный проект «Трезвая Россия». Они провели экспертно-аналитическое исследование, цель которого – обратить внимание органов государственной власти к проблеме и представить объективную картину употребления алкоголя в стране.

В результате, Удмуртия оказалась на 68 строчке рейтинга из 85. С нами соседствуют Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые трезвые регионы - Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан. А вот в зоне риска - Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Эксперты рассказали, что для составления рейтинга выбрали наиболее важные критерии оценки степени трезвости регионов и связанной с ней социальной напряженностью. Например, анализировали число умерших от отравления алкоголем, численность больных, которые стоят на учете с диагнозом «алкоголизм», число преступлений, которые совершены в пьяном виде и так далее.

Кстати, не так давно Удмуртстат, что жители республики за девять месяцев 2018 года потратили на алкоголь 13,8 млрд рублей (продолжение).

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