В Ижевске новенькая сотрудница магазина в первый рабочий день стащила из кассы 22 тысячи рублей
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Увинского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, в конце августа из кассы одного из магазинов по улице Клубной было похищено 22 тысячи рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Девушка приехала в Ижевск и устроилась на работу в магазин. В первый же день, находясь на стажировке, злоумышленница и похитила деньги из кассы. После этого на работу в магазин она не выходила, - сообщили в пресс-службе.
Похищенные деньги она уже потратила на личные нужды. Сейчас ей грозит до двух лет лишения свободы.
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