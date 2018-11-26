Лыжник из Удмуртии занял первое место на Кубке Хакасии
В понедельник 26 ноября, в поселке Вершина Тея (Республика Хакасия) прошла индивидуальная гонка на 10 и 15 километров классическим стилем. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.
По итогам, первое место занял спортсмен из Удмуртии Сергей Ардашев(41.32.11), второе место у Александра Бессмертных (+37 сек), третье Илья Порошкин (+38 сек).
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