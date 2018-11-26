В Удмуртии разыскивают родственников погибших бойцов
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии разыскиваются родные и близкие погибших во время Великой Отечественной Войны бойцов.
- Сержант Коротков Леонид Михайлович 1923 года рождения, проживавший в г. Ижевске Удмуртской АССР, призывался Ижевским РВК. Он был пилотом экипажа самолета Ил-2 № 30897 штурмовой авиационной дивизии 800-го штурмового авиационного полка. Самолёт сбит вражеской зенитной артиллерией во время атаки 13 мая 1943 года в районе аэродрома Основа г. Харькова.
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