В Ижевске к концу недели ожидается до -22 градусов

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-26T14:52:15+03:00

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В Ижевске в первой половине недели прогнозируют снегопады. В четверг снегопады уменьшатся, поднимется ветер и придет арктический холод до -22 градусов. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

КАК ПОГОДКА?

По данным сервиса Яндекс Погода, температура в ближайшие сутки: -5..-10 градусов, ночью -3..-8 градусов.

27 ноября во вторник: днем -6..-5 градусов, ночью -9..-7 градусов, снег.

28 ноября в среду: днем -9..-8 градусов, ночью -11..-10 градусов, небольшой снег.

29 ноября в четверг: распространится арктический холод, днем -15..-13 градусов, ночью -18 градусов, небольшой снег.

30 ноября пятница: днем -9..-7 градусов, ночью -9 градусов, небольшой снег.

С 1 декабря субботы очередное повышение температуры воздуха днем -8..-6, ночью -12..-11, небольшой снег.

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