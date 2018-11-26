В Ижевске к концу недели ожидается до -22 градусов
В Ижевске в первой половине недели прогнозируют снегопады. В четверг снегопады уменьшатся, поднимется ветер и придет арктический холод до -22 градусов. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
КАК ПОГОДКА?
По данным сервиса Яндекс Погода, температура в ближайшие сутки: -5..-10 градусов, ночью -3..-8 градусов.
27 ноября во вторник: днем -6..-5 градусов, ночью -9..-7 градусов, снег.
28 ноября в среду: днем -9..-8 градусов, ночью -11..-10 градусов, небольшой снег.
29 ноября в четверг: распространится арктический холод, днем -15..-13 градусов, ночью -18 градусов, небольшой снег.
30 ноября пятница: днем -9..-7 градусов, ночью -9 градусов, небольшой снег.
С 1 декабря субботы очередное повышение температуры воздуха днем -8..-6, ночью -12..-11, небольшой снег.
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