В Ижевске пройдет новогодний забег «Готовь сани летом или телегу зимой»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-26T18:36:35+03:00

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В Ижевске 28 декабря в ФОК «Здоровье» пройдет новогодний забег «Готовь сани летом или телегу зимой». Об этом сообщает центр спортивной подготовки сборных команд региона.

Участников разделят по возрастным категориям, также пройдет детский забег «Не обгони Деда Мороза» для детей 2010 года рождения и моложе.

Для участия необходимо иметь допуск от врача и зарегистрироваться на сайте до 26 декабря.

Начало в 19:00

Дистанция: мужчины и женщины - 5000 метров. Детский забег - 200 метров.

Стоимость на дистанцию 5000 м - 200 рублей.

18+ - для взрослого забега

6+ - для детского забега.

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