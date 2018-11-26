В Ижевске задержали пьяного водителя такси, который был уже два раза лишен прав

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-26T18:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 26 ноября, в понедельник, в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртии позвонил гражданин и сообщил, что по Воткинскому шоссе едет автомобиль «Лада-Веста», который грубо нарушает правила дорожного движения.

- Сотрудниками ДПС был задержан 43-летний водитель такси, который был пьян. При задержании мужчина не оказал сопротивления, пояснил, что выпил «всего лишь» 100 грамм и хотел доехать до дома. Оказалось, что он уже два раза был лишен водительских прав за управление автомобилем в пьяном состоянии, при этом оставаясь работать таксистом, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За 10 месяцев 2018 года на территории Удмуртской Республики по вине нетрезвых водителей совершено 168 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 человек погиб, 207 получили травмы различной степени тяжести.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».