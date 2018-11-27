2018-11-27T06:23:59+03:00
Происшествия

61-летнюю женщину насмерть сбил грузовик на трассе в Удмуртии

Она шла по дороге в темное время суток
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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61-летнюю женщину насмерть сбил грузовик («КАМаЗ-53212» ) в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 24 ноября около 17:40 на 43 километре автомобильной дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга».

Как отметили в ведомстве, женщина шла в попутном направлении по проезжей части дороги в темное время суток, на одежде не было световозвращающих элементов.

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